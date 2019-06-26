YENİ sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de müthiş bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Hemen her bölgeye takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in listesine giren son isim Renato Sanches oldu... Yönetim, Bayern Münih formasını giyen Portekizli orta saha oyuncusuyla çok yakından ilgileniyor.

8 NUMARA İÇİN KARAR VERİLDİ

TOLGAY ve Mehmet Ekici'nin istikrarsız performansı, Eljif Elmas'ın da satılma kararından dolayı 8 numara transferini gündemine alan Fenerbahçe kısa süre içinde harekete geçecek. İlk olarak Bayern Münih yönetimiyle görüşme yapılacak.

ARTIK İLK 11'DE OLMAK İSTİYOR

ALMAN kulübüne 22 yaşındaki Sanches'in durumunu soracak olan yönetim ardından kiralama teklifi yapacak. Geçen sezon 24 maçta 2 gol atan Portekizli yıldızın direkt ilk 11'de forma giyeceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor.