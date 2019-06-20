Luyindama 6 milyon

Cimbom, Christian Luyindama'nın bonservisini S.Liege'den alarak transfere start verdi. Belçika basınında yer alan haberlere göre Sarı- Kırmızılılar, Luyindama'nın bonservisini 6 milyon euro karşılığında aldı.
4 YILLIK SÖZLEŞME
De Standaard'da yer alan habere göre Cimbom, Luyindama ile 4 yıllık sözleşme yapacak. Kongolu stoper geçen sezon 16 maçta oynadı.
4 YILLIK SÖZLEŞME
De Standaard'da yer alan habere göre Cimbom, Luyindama ile 4 yıllık sözleşme yapacak. Kongolu stoper geçen sezon 16 maçta oynadı.
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