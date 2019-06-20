G.Saray, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Mali Genel Kurul'da Fatih Terim'e yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi.
ÇOK SERT İFADELER
"Hukuki temelden yoksun açıklamalar" başlıklı yazıda sert ifadeler kullanıldı. Açıklamada, "Bahse konu tazminat tutarının tamamı Fatih Terim tarafından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağışlanmıştır. Söz konusu açıklamalar, hukuki bilgi ve temelden yoksun olup, art niyetli açıklamalardır" ifadeleri kullanıldı.
KOÇ NE DEMİŞTİ?
Ali Koç, "Milli Takım hocası kavga ettiği için işten çıkarılıyor. İş Kanunu'nda 6 gün içinde tazminat ödemeden işten çıkarabiliyorsunuz. Bekleniyor. Kimse sorgulamıyor" demişti.
ÇOK SERT İFADELER
"Hukuki temelden yoksun açıklamalar" başlıklı yazıda sert ifadeler kullanıldı. Açıklamada, "Bahse konu tazminat tutarının tamamı Fatih Terim tarafından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağışlanmıştır. Söz konusu açıklamalar, hukuki bilgi ve temelden yoksun olup, art niyetli açıklamalardır" ifadeleri kullanıldı.
KOÇ NE DEMİŞTİ?
Ali Koç, "Milli Takım hocası kavga ettiği için işten çıkarılıyor. İş Kanunu'nda 6 gün içinde tazminat ödemeden işten çıkarabiliyorsunuz. Bekleniyor. Kimse sorgulamıyor" demişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.