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Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı ’a cevap verdi! "Hukuki bilgiden yoksun ve art niyetli"

Sarı-Kırmızılılar: “Tazminat tutarı tarafından bağışlanmıştır. Açıklamalar, hukuki bilgiden yoksun ve art niyetli”

Hukuka aykırı!
G.Saray, F.Bahçe Başkanı 'un 'da 'e yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

ÇOK SERT İFADELER
"Hukuki temelden yoksun açıklamalar" başlıklı yazıda sert ifadeler kullanıldı. Açıklamada, "Bahse konu tazminat tutarının tamamı Fatih Terim tarafından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağışlanmıştır. Söz konusu açıklamalar, hukuki bilgi ve temelden yoksun olup, art niyetli açıklamalardır" ifadeleri kullanıldı.



KOÇ NE DEMİŞTİ?
Ali Koç, " hocası kavga ettiği için işten çıkarılıyor. İş Kanunu'nda 6 gün içinde tazminat ödemeden işten çıkarabiliyorsunuz. Bekleniyor. Kimse sorgulamıyor" demişti.

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