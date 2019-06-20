Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2019 FİBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde dün A Milli Kadın Basketbol Takımı ile Huber Köşkü'nde akşam yemeğinde bir araya geldi. Şampiyona öncesi Potanın Perileri'ne moral veren Erdoğan, "Türk kadınının tuttuğunu koparan, kitleleri peşinden sürükleyen gücünü ortaya koyuyorsunuz. Sahadaki üstün performansınızla, ön yargıları da yıkıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
- Spor
- 20.06.2019
- Gazete
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