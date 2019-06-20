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Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, A ile bir araya geldi

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, öncesi ’ne destek verdi.

Ön yargıları yıkıyorsunuz
Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, 2019 FİBA Kadınlar öncesinde dün A Milli Kadın Basketbol Takımı ile Huber Köşkü'nde akşam yemeğinde bir araya geldi. Şampiyona öncesi Potanın Perileri'ne moral veren Erdoğan, "Türk kadınının tuttuğunu koparan, kitleleri peşinden sürükleyen gücünü ortaya koyuyorsunuz. Sahadaki üstün performansınızla, ön yargıları da yıkıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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