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'de için geri sayım

ve ile el sıkışan yönetim ufak detayları da halledip imzaları attıracak. Fejsa'nın 3 yıllık imza atacağı, transferin de yaklaşık 11 milyon Euro'ya mal olacağı öğrenildi.

Fejsa’da geri sayım

Kanarya uzun süredir uğraştığı Ljubomir transferinde resmi açıklama için gün sayıyor. Hem Sırp ön libero hem de ile anlaşma sağlayan ufak detayları görüşüyor.

3 YILLIK İMZAYI ATACAK
Sarı-Lacivertliler hafta başına da bu pürüzleri de gidererek resmi imzayı attırmayı hedefliyor. Fejsa'nın 3 yıllık imza atacağı, transferin de yaklaşık 11 milyon Euro'ya mal olacağı öğrenildi.
Fejsa yeni sezonda Fenerbahçe orta sahasının en kilit isimlerinden birisi olacak.

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