Kanarya uzun süredir uğraştığı Ljubomir Fejsa transferinde resmi açıklama için gün sayıyor. Hem Sırp ön libero hem de Benfica ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe ufak detayları görüşüyor.

3 YILLIK İMZAYI ATACAK

Sarı-Lacivertliler hafta başına da bu pürüzleri de gidererek resmi imzayı attırmayı hedefliyor. Fejsa'nın 3 yıllık imza atacağı, transferin de yaklaşık 11 milyon Euro'ya mal olacağı öğrenildi.

Fejsa yeni sezonda Fenerbahçe orta sahasının en kilit isimlerinden birisi olacak.