Geçen sezon Onyekuru, Marcao ve Luyindama transferinin mimarı olan scout ekibinin bu kez de Andraz Sporar ismini teknik heyetin masasına koyduğu öğrenildi... Bratislava formasını giyen 25 yaşındaki Sloven forvet geçen sezon 35 maçta 34 gol atmıştı.
Geçen sezon Onyekuru, Marcao ve Luyindama transferinin mimarı olan scout ekibinin bu kez de Andraz Sporar ismini teknik heyetin masasına koyduğu öğrenildi... Bratislava formasını giyen 25 yaşındaki Sloven forvet geçen sezon 35 maçta 34 gol atmıştı.
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