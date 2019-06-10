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ile sözleşmesi biten ’nın menajeri Trabzon’un kapısını çaldı. Kararı verecek. , kuralları gereğinde de bonservisi elinde olan oyunculara öncelik vermiş durumda.

Fofana hazır kıta

Trabzonspor yönetimine sürpriz bir teklif geldi... Son olarak Konyaspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren Moryke Fofana menajeri tarafından bordo-mavili takıma önerildi. Fotospor.com'un servis ettiği habere göre 27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusunun Trabzonspor'da forma giymekten onur duyacağını söylediği, para konusunu sorun yapmayacağı bildirildi. Trabzonspor, FFP kuralları gereğinde de bonservisi elinde olan oyunculara öncelik vermiş durumda. 'ın kararı merak konusu.

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