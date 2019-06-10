Trabzonspor yönetimine sürpriz bir teklif geldi... Son olarak Konyaspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren Moryke Fofana menajeri tarafından bordo-mavili takıma önerildi. Fotospor.com'un servis ettiği habere göre 27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusunun Trabzonspor'da forma giymekten onur duyacağını söylediği, para konusunu sorun yapmayacağı bildirildi. Trabzonspor, FFP kuralları gereğinde transferde bonservisi elinde olan oyunculara öncelik vermiş durumda. Ünal Karaman'ın Fofana kararı merak konusu.