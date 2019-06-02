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'dan ilk sözler: 'ın duygusu başka

Siyah-Beyazlılar’ın çiçeği burnunda ü , “’ın duygusu ve ruhu başka. Burası her teknik direktörün ulaşabileceği bir yer değil. Beşiktaş’ta olmanın ayrıcalığını şimdiden hissetmeye başladım” dedi.

Beşiktaş'ın duygusu başka
Beşiktaş'ın yeni ü Abdullah Avcı, yeni görevine başladıktan sonraki ilk röportajını BJK TV'ye verdi. 'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Avcı şunları kaydetti: "Çocukluğum İnönü Stadı'nda, Taksim'den yürürken, merdivenlerden aşağı inip beleş tepede maç seyrederek geçmiştir"

BEŞİKTAŞ'TA OLMAK AYRICALIK
"Beşiktaş kulübünün duygusu ve ruhu başka. Geldiğim günden beri hissediyorum. Beşiktaş her teknik direktörün ulaşabileceği bir yer değil. Burada olmanın ayrıcalığını şimdiden hissediyorum"



BEŞİKTAŞ TARAFTARI BAŞKA...
"Özel bir taraftara sahibiz. Taraftarımızın rakiplere yapacağı baskı ve bizim de onlara sunacağımız oyun gücü ve kalitesiyle birlikte umarım güzel şeyler yapacağız. Bu baskıyı rakip olarak bizzat yaşadım"

​TESİSLERDE İÇ HUZUR VAR...
"Tesislerde geçmişe göre çok önemli ve olumlu bir değişim var. Burada iç huzur var. Umarım bu gülen yüzler ve enerji takıma yansır. Şenol hocayla yakın zamanda görüşüp kendisine teşekkür edeceğim"



, Başkan ve ile tesisleri gezdi.

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