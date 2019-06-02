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değişiklikle devam!

değişiklikle aynen devam edecek. ’ın yerine ise atanacak.

1-2 değişiklikle MHK devam!
Türkiye Futbol Federasyonu'nda döneminin başlaması ile birlikte kurullurda ne gibi değişiklikler olacağı merak konusuydu. MHK'nin 1-2 değişiklikle yola dev am edeceği öğrenildi. Diğer kurullarda ise değişiklikler olacak... Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın yerine ise Başakşehir'in CEO'su Mustafa Eröğüt'ün atanacağı öğrenildi.



DEMİRÖREN İLE GÜRELİ İBRA EDİLDİ
Genel Kurul'da başkanlar ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.​

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