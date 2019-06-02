1-2 değişiklikle MHK devam!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir döneminin başlaması ile birlikte kurullurda ne gibi değişiklikler olacağı merak konusuydu. MHK'nin 1-2 değişiklikle yola dev am edeceği öğrenildi. Diğer kurullarda ise değişiklikler olacak... Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın yerine ise Başakşehir'in CEO'su Mustafa Eröğüt'ün atanacağı öğrenildi.
DEMİRÖREN İLE GÜRELİ İBRA EDİLDİ
Genel Kurul'da başkanlar ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.
DEMİRÖREN İLE GÜRELİ İBRA EDİLDİ
Genel Kurul'da başkanlar ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.