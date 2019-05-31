Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı'yı göreve getirdikten sonra takımdan gönderilecek isimler için de düğmeye bastı. Avcı'nın istemediği Quaresma, Lens ve Medel'in satışı için harekete geçildi. Siyah-Beyazlılar bu oyunculardan gelecek olan parayı transferde kullanmayı düşünüyor. Avcı'nın bekleneni veremeyen Larin'in kiralık olarak gönderilmesini istediği de ifade ediliyor.