Bugünkü
Takvim

Beşiktaş yönetimi Quaresma, Lens ve için müşteri arıyor

Beşiktaş yönetimi , ve Garry ’i kısa sürede elden çıkarmayı hedefliyor. Siyah-Beyazlılar bu oyunculardan gelecek olan parayı transferde kullanmayı düşünüyor.

Acil müşteri aranıyor
Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı'yı göreve getirdikten sonra takımdan gönderilecek isimler için de düğmeye bastı. Avcı'nın istemediği Quaresma, Lens ve Medel'in satışı için harekete geçildi. Siyah-Beyazlılar bu oyunculardan gelecek olan parayı transferde kullanmayı düşünüyor. Avcı'nın bekleneni veremeyen Larin'in kiralık olarak gönderilmesini istediği de ifade ediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş yönetimi Quaresma, Lens ve Medel için müşteri arıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri