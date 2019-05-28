Trabzonspor geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Azubuike ve Awaziem için temaslara resmen başladı.



Devre arasında geldiği Çaykur Rizespor'daki performansı ile beğeni toplayan Awaziem için kulübü Porto'ya kiralama teklifi yapan Trabzonspor, gelecek cevabı bekliyor. Bordo- Mavililer Azubuike için ise Mısır kulübü Pyramids'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.