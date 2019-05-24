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'ın son talibi

Ünlü İtalyan gazeteci , Fenerbahçe’nin genç yıldızı için ’nin harekete geçtiğini öne sürdü

Eljif’e son talip Napoli

Özellikle sezonun son bölümündeki performansıyla alkış toplayan Fenerbahçeli 'ın talipleri artıyor.

LAZIO DA PUSUDA
Ünlü İtalyan gazeteci , genç orta alan oyuncusuna son olarak 'nin talip olduğunu yazdı. Napoli yönetiminin teklif hazırlığında olduğunu belirten Di Marzio, "Lazio da pusuda bekliyor. Eljif yetenekleriyle İtalyan kulüplerinin gözdesi durumunda" ifadesini kullandı

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