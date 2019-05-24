Özellikle sezonun son bölümündeki performansıyla alkış toplayan Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın talipleri artıyor.
LAZIO DA PUSUDA
Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, genç orta alan oyuncusuna son olarak Napoli'nin talip olduğunu yazdı. Napoli yönetiminin teklif hazırlığında olduğunu belirten Di Marzio, "Lazio da pusuda bekliyor. Eljif yetenekleriyle İtalyan kulüplerinin gözdesi durumunda" ifadesini kullandı
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