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Almanya’da şampiyon Bayern Münih oldu

Almanya’da şampiyon Bayern Münih oldu
Bundesliga'nın son haftasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 5-1 yenen Bayern Münih, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu. Frankfurt galibiyetiyle puanını 78 yapan ve Borussia Dortmund'un önünde şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, Almanya Ligi'nde üst üste 7'nci, toplamda ise 29'uncu kez mutlu sona ulaştı.

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