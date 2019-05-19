Almanya’da şampiyon Bayern Münih oldu

Bundesliga'nın son haftasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 5-1 yenen Bayern Münih, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu. Frankfurt galibiyetiyle puanını 78 yapan ve Borussia Dortmund'un önünde şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, Almanya Ligi'nde üst üste 7'nci, toplamda ise 29'uncu kez mutlu sona ulaştı.