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: Sonuna kadar maçı kovaladık

Terim, “Maçı bırakmadık. Sonuna kadar kovaladık . Önemli olan buydu. Şimdi kupa finalimiz var” dedi.

Sonuna kadar maçı kovaladık
Maçın ardından konuşan , "2. yarının en başarılı takımlarıdan birine karşı oynadık. Kendi sahasında her takımı yenebilecek kapasitede bir takım. Ne olursa olsun bırakmamak, maçı kazanmak önemliydi. Sonuna madar maçı kovaladık ve istedik. Oyuncularımı kutluyorum" dedi. Terim, "Şimdi kupa finalimiz var. 8-9 fünde 3 tane final oynayacağız. Kolay değil ama buna alışığız" ifadesini kullandı.



​G.SARAY SİYASET ÜSTÜDÜR
Hayri Kozak'ın siyasi açıklamalarının ardından Başkan 'den bir açıklama daha geldi. Cengiz, " G.Saray siyaset üstüdür. G.Saray'ı siyasetin çıkmaz labirentlerine kimse sokmasın" dedi.

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