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Aslantepe’de rekor

G.Saray-Beşiktaş derbisinde 51 bin 578 biletli giriş sayısıyla Stadı’nda en yüksek seyirci rekoru kırıldı.

Aslantepe’de rekor
G.Saray-Beşiktaş maçında 51.578 biletli giriş sayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nun en yüksek seyirci rekoru kırıldı. Maç boyunca takımlarına büyük destek veren Sarı- Kırmızılılar'ın desteği görülmeye değerdi.

JAPON RÜZGARI
Öte yandan dev derbinin özel konukları da vardı. 'dan gelen futbolseverler, Nagatomo ve Kagawa'yı canlı olarak izleme fırsatı buldu. Japon futbolseverlerin tribündeki coşkusu renkli görüntüler oluşturdu.

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