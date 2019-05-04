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, ’ın bonservisi için düğmeye bastı

Bordo-Mavililer, ’ın 1 milyon ’luk satın alma opsiyonunu kullanmak için ’la resmi görüşmelere başladı.

Ekuban’ın tapusu alınıyor
Trabzonspor'dan Caleb Ekuban harekatı... Bordo- Mavili yönetim sezon başında İngiltere'nin takımından kiralanan 'ın 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonun kullanılmasına karar verildiğini ve bunun için İngiliz ekibine bildirimde bulunulduğunu açıkladı. 'un kısa süre içinde Ekuban için opsiyon ücretini yatırıp, Ganalı yıldızla yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

32 MAÇTA 8 GOL, 3 ASİST
Trabzonspor formasıyla bu sezon 32 resmi maçta 8 gol, 3 asistlik katkı ortaya koyan Ekuban, bu performansıyla herkesin beğenisini kazandı. Ganalı takımına da güç kattı.



AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
Fırtına'nın bonservisi için 1 milyon Euro ödeyeceği Ekuban'a başta olmak üzere Avrupa'dan birçok ülkden talipler var. Trabzonspor, 1 milyon 'ya alacağı Ekuban'ı ciddi bir paraya satabilir.

FIRTINA GANALI YILDIZ İÇİN ELİNİ ÇABUK TUTUYOR
Bu sezon büyük bir patlama yapan Ekuban, Gana Milli Takımı'na da ilk kez Trabzonspor forması altında davet edildi.

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