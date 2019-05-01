Başkan Ali Koç'un Divan Kurulu'nda eleştirdiği eski basın sözcüsü Mahmut Uslu'dan yanıt geldi. İşte Uslu'nun açıklamaları: "Saygısızlık olarak nitelendirdiğim Sayın Koç'un 'car car konuşuyor' ifadesinin kulubümüzün sitesinde yazılı olarak yayınlanmamış olmasını kendisi adına olumlu gelişme olarak görüyorum."
- Spor
- 01.05.2019
- Gazete
Mahmut Uslu’dan Ali Koç’a çok sert bir yanıt geldi: Suni düşmanlar yaratacağına takıma bak!
“Fenerbahçe’nin kamuoyu yaratma hevesi ile suni gündem, suni kavgalar ve düşmanlar ile geçireceği tek bir günü, kaybedecek zamanı yoktur. Nerede ve ne zaman konuşacağımızı çok iyi biliriz. Zamanı geldiğinde korkmadan inandığımız düşüncelerimizi söylemekten asla geri durmayız."
Başkan Ali Koç'un Divan Kurulu'nda eleştirdiği eski basın sözcüsü Mahmut Uslu'dan yanıt geldi. İşte Uslu'nun açıklamaları: "Saygısızlık olarak nitelendirdiğim Sayın Koç'un 'car car konuşuyor' ifadesinin kulubümüzün sitesinde yazılı olarak yayınlanmamış olmasını kendisi adına olumlu gelişme olarak görüyorum."
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