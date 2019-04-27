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Basakşehir tepetaklak | 0-2

, Turuncu-Lacivertliler’i ve ’in golleriyle devirdi. Güçlü rakibinin şampiyonluk hayallerine ciddi bir darbe indirdi.

Basakşehir tepetaklak
Başakşehir'de kan kaybı sürüyor... Turuncu-Lacivertliler, 'in 30. haftasının açılış maçında alt sıralardan kurtulma savaşı veren Göztepe'ye evinde 2-0 mağlup oldu. , bu sonuçla son 5 haftada 10 puan kaybetmiş oldu. Maç fazlasıyla lider olan Turuncu-Lacivertliler, bu hafta G.Saray'ın kazanması durumunda ikinci sıraya gerileyecek.



JEROME BAŞLADI DENİZ BİTİRDİ
Göztepe 7. dakikada 'un golüyle Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti. Başakşehir eşitlik golü için büyük bir baskı kursa da kalecisi Beto'yu geçemedi. Maçta son sözü ise 85'te söyledi: 0-2. Göztepe aldığı galibiyetle maç fazlasıyla düşme hattının üzerine çıktı.


AVCI: KREDİMİZİ BİTİRDİK
Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, Göztepe'ye yenilerek kredilerini tükettiklerini söyledi. Avcı, 2. yarıda çok kötü oynadıklarını söyledi.

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