Basakşehir tepetaklak

Başakşehir'de kan kaybı sürüyor... Turuncu-Lacivertliler, Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında alt sıralardan kurtulma savaşı veren Göztepe'ye evinde 2-0 mağlup oldu. Başakşehir, bu sonuçla son 5 haftada 10 puan kaybetmiş oldu. Maç fazlasıyla lider olan Turuncu-Lacivertliler, bu hafta G.Saray'ın kazanması durumunda ikinci sıraya gerileyecek.
JEROME BAŞLADI DENİZ BİTİRDİ
Göztepe 7. dakikada Jerome'un golüyle Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti. Başakşehir eşitlik golü için büyük bir baskı kursa da Göztepe kalecisi Beto'yu geçemedi. Maçta son sözü ise 85'te Deniz söyledi: 0-2. Göztepe aldığı galibiyetle maç fazlasıyla düşme hattının üzerine çıktı.
AVCI: KREDİMİZİ BİTİRDİK
Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, Göztepe'ye yenilerek kredilerini tükettiklerini söyledi. Avcı, 2. yarıda çok kötü oynadıklarını söyledi.
JEROME BAŞLADI DENİZ BİTİRDİ
Göztepe 7. dakikada Jerome'un golüyle Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti. Başakşehir eşitlik golü için büyük bir baskı kursa da Göztepe kalecisi Beto'yu geçemedi. Maçta son sözü ise 85'te Deniz söyledi: 0-2. Göztepe aldığı galibiyetle maç fazlasıyla düşme hattının üzerine çıktı.
AVCI: KREDİMİZİ BİTİRDİK
Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, Göztepe'ye yenilerek kredilerini tükettiklerini söyledi. Avcı, 2. yarıda çok kötü oynadıklarını söyledi.
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