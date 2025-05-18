Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası dünya sarı kırmızıya boyandı

Sezon boyunca gösterdiği performansla rakiplerinin önünde olmayı başaran Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 ve toplamda 2. kez mutlu sona ulaştı.
Sarı kırmızılıların bu zaferi sonrası milyonlar sokaklara döküldü.
Sezon boyunca gösterdiği performansla rakiplerinin önünde olmayı başaran Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 ve toplamda 2. kez mutlu sona ulaştı.
Sarı kırmızılıların bu zaferi sonrası milyonlar sokaklara döküldü.
Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kırşehir'de sokaklara çıkarak şampiyonluğu kutladı. Kırşehir'deki Galatasaray taraftarları, bayraklarını ellerine alarak araçlarıyla ve yaya olarak Cacabey Meydanı'na gelip tezahüratlarda bulundu. Davul-zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra kent merkezinde tur attı.
Bir grup taraftar meydandaki Balıkçı Heykeli üzerinde beşinci yıldız pankartı açtılar. Vatandaşlar bu pankart önüne geçip şampiyonluk hatırası da çektirdiler. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı tedbirler çerçevesinde kutlamalar sürdü.
GURBETTE DE KUTLAMA VAR
Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi, Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Galatasaraylı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı. Galatasaraylılar, başkentteki Kurfürstendamm Caddesi'ne akın etti. Özellikle Türk nüfusunun yoğun olduğu Kreuzberg, Neukölln ve Wedding gibi semtlerde de toplanan Galatasaraylılar, ellerinde bayraklar ve meşalelerle kutlamalar düzenledi. Araç konvoylarıyla başlayan kutlamalar, gece geç saatlere kadar sürdü. Taraftarlar, "Şampiyon Galatasaray" tezahüratları yaparak takımlarına olan sevgilerini gösterdi.
Berlin Emniyeti, kalabalık kutlamalar için geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, kutlamaların yoğunlaştığı bölgelerde trafik akışını kontrol altına alırken, herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için müdahaleye hazır bekledi. Kutlamalar genel olarak olaysız ve barışçıl bir şekilde sona erdi. Uyarılara rağmen sis bombası kullanan bazı taraftarlara polis müdahale etti.
BAKÜ'DEN G.SARAY'A DESTEK
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Galatasaraylı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı. Sık sık tezahürat yapan taraftarlar, ellerindeki Galatasaray bayraklarıyla Hazar kıyısındaki Ulusal Park'ı sarı kırmızıya boyadı.
Galatasaray, Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Kayserisporu 3-0 yenerek 25. kez şampiyon oldu.
DEMOKRASİ MEYDANI'NDA KUTLADILAR
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde de coşkulu kutlamalar başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek renkli görüntüler oluşturdu.
Aliağa'daki Galatasaray taraftarları, şampiyonluğun ardından kentin en önemli meydanlarından biri olan Demokrasi Meydanı'nı doldurdu. Formaları, bayrakları ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta bir karnaval alanına çevirdi. Tezahüratlar ve marşlarla gecenin sessizliğini bozan sarı-kırmızılı taraftarlar, yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı. Galatasaray taraftarları araçlarıyla kent merkezinde şampiyonluk tur attı.
2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in bitimine iki hafta kala üst üste 3'üncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray toplamda da 25. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Kayserispor'la karşılaştığı mücadele öncesi Sakarya'da birçok kıraathane ve kafe adeta stadyuma dönüştü. Maçın bitimiyle birlikte Galatasaray taraftarları kentin sokaklarında ve Serdivan ilçesi 2. Cadde'ye akın ederken polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Araçlarına binen Galatasaray taraftarları bayraklar ve kornalar eşliğinde şehir turu atarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Meşalelerin yakıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.
DOYASIYA SEVİNÇ
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray olmasının ardından, Muş'ta da taraftarlar büyük coşku yaşadı.
Galatasaray'ın bu tarihi başarısı, Muş'ta da büyük coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. Kent merkezinde araç konvoyları, meşaleler ve marşlar eşliğinde şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar sürdü. Özellikle İstasyon Caddesi toplanan taraftarlar, Galatasaray bayraklarıyla zaferi doyasıya kutladı.
Muş'ta Galatasaray taraftarları, 25. şampiyonluğun ardından sosyal medyada da büyük bir kutlama dalgası başlattı.
TAKSİM'E AKIN ETTİLER
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar maç bitmeden Beyoğlu Taksim ve İstiklal Caddesine akın etti. Gelen binlerce taraftar meşale ve takımlarına ait bayraklarla kutlama yaptı.
TABUTLU GÖNDERME
Yurt genelinde olduğu gibi Adana Kozan'da Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlamaları için meydana çıktı. Kutlama yapan taraftarlardan bazıları ise Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Fenerbahçe bayrağını tabuta saran bazı genç taraftarlar dikkat çekti. Taraftarların araçlarla, davul zurna eşliğinde kutlama yapmaları da renkli görüntüler oluşturdu. Taraftarlardan Oğuzhan Özbay 11 yıldır Fenerbahçe şampiyon olamayınca gençlerin böyle bir seremoni hazırladığını söyledi.
İlginç kutlamayı hazırlayan Muhammed Efe ise "Yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin tabutunu hazırladık" dedi.