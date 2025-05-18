Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası dünya sarı kırmızıya boyandı

Berlin Emniyeti, kalabalık kutlamalar için geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, kutlamaların yoğunlaştığı bölgelerde trafik akışını kontrol altına alırken, herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için müdahaleye hazır bekledi. Kutlamalar genel olarak olaysız ve barışçıl bir şekilde sona erdi. Uyarılara rağmen sis bombası kullanan bazı taraftarlara polis müdahale etti.

BAKÜ'DEN G.SARAY'A DESTEK Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de coşkuyla kutlandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Galatasaraylı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı. Sık sık tezahürat yapan taraftarlar, ellerindeki Galatasaray bayraklarıyla Hazar kıyısındaki Ulusal Park'ı sarı kırmızıya boyadı. Galatasaray, Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Kayserisporu 3-0 yenerek 25. kez şampiyon oldu.

DEMOKRASİ MEYDANI'NDA KUTLADILAR Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde de coşkulu kutlamalar başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek renkli görüntüler oluşturdu.

