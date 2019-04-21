Umut Bulut’un sakatlığı üzdü

Kayserisporlu Umut Bulut 49. dakikada sakatlanarak çıktı. Umut köprücük kemiği kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bu arada taraftarlar Kayserispor'da forma giyen eski futbolcuları Umut Bulut'u tribüne çağırarak alkışladı.
- Spor
- 21.04.2019
- Gazete
Kayserisporlu Umut Bulut 49. dakikada sakatlanarak çıktı. Umut köprücük kemiği kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bu arada taraftarlar Kayserispor'da forma giyen eski futbolcuları Umut Bulut'u tribüne çağırarak alkışladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.