arasında'ın kiralık olarak kadrosuna kattığıkısa sürede herkesi kendisine hayran bıraktı... Ancak sezon sonunda'in bonservisini alacak olanyönetiminyıldızla yola devam etme ihtimali oldukça düşük. Bu durum da'nin iştahını kabartıyor.Orta alana yaratıcı birtransferi yapmayı düşünenkonusunda yaşanacak gelişmeleri çok yakından takip ediyor.yönetimi,yıldızın'la bağlarının resmen kopmasının ardından hemen düğmeye basacak.'nın'la sözleşmesibiteceği için kiralama formülü masada olmayacak. Bu nedenlekulübüne yıldız futbolcunun bonservisi teklifte bulunacak.'da çok mutlu olan'nın Sarı- Lacivertliler'in teklifine çok sıcak bakabileceği belirtiliyor. Yıldız futbolcuformasıyla ligde