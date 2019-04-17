Kanarya yüksek uçtu

Fenerbahçe'den Zalgiris'e farklı tarife... Sarı- Lacivertliler, THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 76-43 mağlup etti. Fenerbahçe Beko böylelikle 3 maç kazanan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı eşleşmede 1-0 öne geçti ve önemli bir avantaj yakaladı. Dengeli başlayan karşılaşmada ilk çeyrek 15-13 Fenerbahçe lehine geçilirken, Kanarya ikinci çeyrekte vites artırdı ve devreyi 38-21 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte de tempoyu düşürmeyen Sarı Kanarya, son 10 dakikaya 59-35'lik skor avantajı ile girdi. Fener maçı da 33 sayı farkla kazandı. Sarı- Lacivertiller'de Kalinic 16 sayıyla oynadı. Serinin ikinci maçı 18 Nisan Perşembe günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
EFSANELER ÜLKER ARENA'DA
Fenerbahçe'nin dün Zalgiris Kaunas'la oynadığı maçı Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcuları Alex de Souza, Mehmet Aurelio ve Fabio Luciano da Ülker Arena'da canlı olarak takip etti.
ARA VERMEDEN 2. MAÇA HAZIRLANACAĞIZ
F.Bahçe Başantrenörü Obradovic, Zalgiris galibiyeti sonrası, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Obra, "Şimdi kendimizi 2. maça hazırlamalıyız. Zalgiris daha farklı oynayacaktır" dedi.
EFSANELER ÜLKER ARENA'DA
Fenerbahçe'nin dün Zalgiris Kaunas'la oynadığı maçı Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcuları Alex de Souza, Mehmet Aurelio ve Fabio Luciano da Ülker Arena'da canlı olarak takip etti.
ARA VERMEDEN 2. MAÇA HAZIRLANACAĞIZ
F.Bahçe Başantrenörü Obradovic, Zalgiris galibiyeti sonrası, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Obra, "Şimdi kendimizi 2. maça hazırlamalıyız. Zalgiris daha farklı oynayacaktır" dedi.
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