Derbide kazanan yok!.. Haftanın maçında Fenerbahçe ve Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Kanarya böylece yenilmezlik serisini 20 yıla çıkardı. Cimbom ise şampiyonluk yolunda çok kritik iki puan bıraktı. 25. dakikada Moses'ın Semih Kaya'dan sıyrıldıktan sonra çektiği şut kaleci Muslera'da kaldı.
ÖNCE SARI, SONRA KIRMIZI KART
42. dakikada savunma arkasına hareketlenen Diagne, Hasan Ali tarafından düşürüldü. Önce sarı kart çıkaran Ali Palabıyık sonra VAR kararıyla kırmızı kart gösterdi. 45+1. dakikada Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta Harun, köşeye giden topu kornere çeldi.
LİNNES'İN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ
62. dakikada Linnes'in şutu savunmaya çarptıktan sonra direğe dokundu ve kornere çıktı. 66. dakikada Feghouli'nin ortasına Onyekuru kafayı vurdu ve skor 1-0 oldu. 71. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Eljif Elmas bomboş pozisyonda golü attı: 1-1.
46 MAÇTIR YENİLGİ YOK
10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray'a yenilmeyen Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbi serisi devam ediyor. Sarı-Lacivertliler ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a seyircisi önünde tam 46 maçtır boyun eğmiyor. Son yenilgi 2004'te Beşiktaş'a.
İLKİ YAPTI YİNE OLMADI
Galatasaray, Kadıköy deplasmanında 20 yıl sonra ikinci yarıda öne ge-ç ti. Ancak üstünlük 5 dakika sürdü...
Kadıköy deplasmanlarında son 20 yılda oynanan maçlarda sadece 13 dakika üstün oynayabilen Galatasaray dün ilki başardı. Ancak bu da galibiyet için yetmedi.
66. dakikada Onyekuru ile öne geçen Sarı-Kırmızılılar tam 20 yıl sonra ikinci yarıda skor üstünlüğü yakaladı. Fakat 5 dakika sonra Eljif Elmas'ın golüyle skora eşitlik geldi. Galatasaray daha önce sadece iki kez Kadıköy'de 1-0 öne geçmişti.
ÖNCE SARI, SONRA KIRMIZI KART
42. dakikada savunma arkasına hareketlenen Diagne, Hasan Ali tarafından düşürüldü. Önce sarı kart çıkaran Ali Palabıyık sonra VAR kararıyla kırmızı kart gösterdi. 45+1. dakikada Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta Harun, köşeye giden topu kornere çeldi.
LİNNES'İN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ
62. dakikada Linnes'in şutu savunmaya çarptıktan sonra direğe dokundu ve kornere çıktı. 66. dakikada Feghouli'nin ortasına Onyekuru kafayı vurdu ve skor 1-0 oldu. 71. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Eljif Elmas bomboş pozisyonda golü attı: 1-1.
46 MAÇTIR YENİLGİ YOK
10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray'a yenilmeyen Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbi serisi devam ediyor. Sarı-Lacivertliler ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a seyircisi önünde tam 46 maçtır boyun eğmiyor. Son yenilgi 2004'te Beşiktaş'a.
İLKİ YAPTI YİNE OLMADI
Galatasaray, Kadıköy deplasmanında 20 yıl sonra ikinci yarıda öne ge-ç ti. Ancak üstünlük 5 dakika sürdü...
Kadıköy deplasmanlarında son 20 yılda oynanan maçlarda sadece 13 dakika üstün oynayabilen Galatasaray dün ilki başardı. Ancak bu da galibiyet için yetmedi.
66. dakikada Onyekuru ile öne geçen Sarı-Kırmızılılar tam 20 yıl sonra ikinci yarıda skor üstünlüğü yakaladı. Fakat 5 dakika sonra Eljif Elmas'ın golüyle skora eşitlik geldi. Galatasaray daha önce sadece iki kez Kadıköy'de 1-0 öne geçmişti.
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