Pedallar Turkcell’le dönecek

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell, Türkiye'nin en önemli spor organizasyonlarının başında gelen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun teknoloji ve iletişim sponsoru oldu. Bu yıl 55'incisi yapılacak Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 16-21 Nisan 2019 tarihleri arasında 6 etap üzerinden koşulacak.