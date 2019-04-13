Yarın Kadıköy'de sezonun en kritik sınavına çıkacak olan Galatasaray'da herkes zafere kilitlenmiş durumda... Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak dün Florya'da idmanı izledi ve Fatih Terim'le sohbet etti. Başkan Cengiz, F.Bahçe maçı öncesi takıma güvenini açık şekilde dile getirdi.
KAHKAHA SESLERİ YÜKSELDİ
Mustafa Cengiz yapılan sohbette kahkaha seslerinin yükselmesi üzerine, "İnancımız tam, derbiden sonra da böyle güleceğiz" dedi. Başkan Cengiz idman sonrasında da GS TV'ye açıklamalar yaptı.
YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEK
Sürekli bir algı yönetimi yapıldığını söyleyen Cengiz, "Bir gelenek, 20 yıldır kazanamıyoruz. Her 20 yılın bir 1. yılı, ilki vardır. O ilkin olmasını diliyoruz. Şampiyokluk yürüyüşümüz sürecek" diye konuştu.
ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ
Takımda havanın çok iyi olduğunu söyleyen Albayrak ise "Şampiyon olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
KAHKAHA SESLERİ YÜKSELDİ
Mustafa Cengiz yapılan sohbette kahkaha seslerinin yükselmesi üzerine, "İnancımız tam, derbiden sonra da böyle güleceğiz" dedi. Başkan Cengiz idman sonrasında da GS TV'ye açıklamalar yaptı.
YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEK
Sürekli bir algı yönetimi yapıldığını söyleyen Cengiz, "Bir gelenek, 20 yıldır kazanamıyoruz. Her 20 yılın bir 1. yılı, ilki vardır. O ilkin olmasını diliyoruz. Şampiyokluk yürüyüşümüz sürecek" diye konuştu.
ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ
Takımda havanın çok iyi olduğunu söyleyen Albayrak ise "Şampiyon olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
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