'de sezonun en kritik sınavına çıkacak olan'da herkes zafere kilitlenmiş durumda... Başkanve İkinci Başkandün'da idmanı izledi ve'le sohbet etti. Başkanmaçı öncesi takıma güvenini açık şekilde dile getirdi.yapılan sohbettekahkaha seslerininyükselmesi üzerine,"İnancımız tam, derbidensonra da böyle güleceğiz"dedi. Başkanidman sonrasındada'yeaçıklamalar yaptı.bir algı yönetimi yapıldığını söyleyen, "Bir gelenek,kazanamıyoruz. Her 20 yılın bir 1. yılı, ilki vardır. O ilkin olmasını diliyoruz.sürecek" diye konuştu.havanın çok iyi olduğunu söyleyen Albayrak ise "Şampiyon olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.