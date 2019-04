Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun yaşamını yitirdiği ifade edildi. Fenerbahçe, resmi televizyonu FB TV'den Can Bartu'nun hayatını kaybettiği haberi doğruladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi Cenk Başak, efsane ismin vefatını Twitter'dan açıkladı. Şimdi insanlar merakla Can Bartu kimdir sorusuna yanıt arıyor.

CAN BARTU KİMDİR?

Can Bartu, 31 Ocak 1936 tarihinde doğmuştur. 1 Ocak 1961'de, Fiorentina - Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa Kupaları'nda final maçı oynayan, ilk Türk futbolcusu oldu. İtalyan taraftarlar tarafından, "Sinyor Bartu" şeklinde adlandırılan Bartu, Türk futbolunun unutulmazları arasındaki yerini aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, millî Türk takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcudur. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış bir oyuncudur.

31 Ocak 1936'da, İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu, spora, Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. Altı kez, basketbol millî takım formasını giyen Bartu, daha sonra Fikret Arıcan'ın aracılığıyla Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı.

Millî takımdaki başarılı futbolu ile dikkat çeken Bartu, 1961'de, İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. 1962'de Venezia takımında oynayan Bartu, 1964'te de Lazio'da oynadı.

İtalya'da başarılı bir dönem geçiren Bartu, 1967'de, Türkiye'ye dönerek, eski takımı Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi. Teknik ve zarif oyunu ile göz dolduran Bartu, Sarı-Lacivertli forma altında 326 maç oynadı, 162 gol attı.

Üç yıl boyunca Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu, 1969'da, Metin Oktay'ın, İstanbul'da, Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan jübilesinde, Metin Oktay kısa bir süre Fenerbahçe forması giyerken, maça Galatasaray formasıyla çıkarak, bu jubileyi ölümsüzleştirmiştir.

1955 - 1961 seneleri arasında Fenerbahçe'de futbol oynayan Bartu, 28 kez Milli Takım forması giydi. 1958'de Türkiye - Romanya maçında, kaleci Turgay Şeren'in sakatlanması üzerine, maçın son yedi dakikasında kaleye geçti ve bu maçta, Türk millî takımı oyuncusunun, kendi kalesine attığı gol sonucu, 1 gol yemiş oldu.

1970 yılında futbolu bırakan ve spor gazeteciliği yapmaya başlayan Can Bartu, çeşitli basın ve yayın organlarında futbol yorumculuğu yapmaktaydı.