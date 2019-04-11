Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'nın takımdaki geleceği birkaç hafta içerisinde netlik kazanacak.
OLDUKÇA ISRARCI
Yönetimin düşük bir ücretle takımda kalması yönünde teklif yapacağı Rodallega'nın bu teklifi kabul etmemesi ve takımdan ayrılması bekleniyor Rodallega'yla ilgili Kolombiya basınından bir iddia ortaya atıldı. Kolombiya'nın Diario del Cauca adlı internet sitesinde yer alan haberde, kadrosunu 3 yeni isimle güçlendirmek isteyen Atletico Nacional'ın Rodallega'yla bir görüşme yaptığı da vurgulandı.
Yunus EMRE SEL
OLDUKÇA ISRARCI
Yönetimin düşük bir ücretle takımda kalması yönünde teklif yapacağı Rodallega'nın bu teklifi kabul etmemesi ve takımdan ayrılması bekleniyor Rodallega'yla ilgili Kolombiya basınından bir iddia ortaya atıldı. Kolombiya'nın Diario del Cauca adlı internet sitesinde yer alan haberde, kadrosunu 3 yeni isimle güçlendirmek isteyen Atletico Nacional'ın Rodallega'yla bir görüşme yaptığı da vurgulandı.
Yunus EMRE SEL
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