Türkiye pazar günü Kadıköy'de oynananacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine kilitlenmiş durumda... Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Kanarya dev maç öncesi yine taraftarına güveniyor. Sarı-Lacivertliler 22 Aralık 1999'da oynanan ve 2-1 kaybettiği maçtan bu yana ezeli rakibine tam 7051 gündür (Maç günü 7054 olacak) boyun eğmiyor. Fener 20 yılda oynanan 22 resmi maçta 15 galibiyet alırken, 7 kez eşitlik bozulmadı. Şampiyonluk yolunda puan kaybına kesinlikle tahammülü olmayan Galatasaray 22 maçta sadece 14 gol atabilirken, kalesinde tam 43 gole engel olamadı. Sarı-Kırmızılılar 14 karşılaşmayı gol bile tamadan tamamladı. Cimbom ayrıca söz konusu 22 maçta sadece 13 dakika önde oynayabildi. Bu rakamların pazar günkü derbiye nasıl yansıyacağı büyük bir merakla bekleniyor.
LİRADAN 6 SIFIR ATILMAMIŞTI, GOOGLE BİLE YOKTU
Cimbom, Kadıköy'de son kazandığında her şey çok farklıydı.
GalatasarayKadıköy'de son kazandığında Türk lirasından 6 sıfır atılmamış, Bolu Tüneli hizmete açılmamıştı. İktidarda Anavatan Partisi bulunurken, Google arama motoru henüz piyasada yoktu! Twitter, Facebook gibi sosyal ağlar kurulmamıştı. Eljif Elmas henüz dünyaya bile gelmemişti.
LİRADAN 6 SIFIR ATILMAMIŞTI, GOOGLE BİLE YOKTU
Cimbom, Kadıköy'de son kazandığında her şey çok farklıydı.
GalatasarayKadıköy'de son kazandığında Türk lirasından 6 sıfır atılmamış, Bolu Tüneli hizmete açılmamıştı. İktidarda Anavatan Partisi bulunurken, Google arama motoru henüz piyasada yoktu! Twitter, Facebook gibi sosyal ağlar kurulmamıştı. Eljif Elmas henüz dünyaya bile gelmemişti.
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