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Basakşehir doludizgin

Lider , ’yı 50’de Mossoro ve 69’da Visca’nın aıtğtı gollerle mağlup etti. En yakın takipçisi ’la 6 puanlık farkı koruyan Turuncu-Lacivertliler, şampiyonluk yolunda kritik bir zafere imza attı.




Lider Başakşehir fire vermedi… Turuncu- Lacivertliler, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf olan Başakşehir'de 18. dakikada Elia meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.

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