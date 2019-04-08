Basakşehir doludizgin

Başakşehir fire vermedi… Turuncu- Lacivertliler, Süper Lig'in 27. haftasında sahasındamağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf olan Başakşehir'de 18. dakikadameşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.