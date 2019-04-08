Lider Başakşehir fire vermedi… Turuncu- Lacivertliler, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf olan Başakşehir'de 18. dakikada Elia meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.
- Spor
- 08.04.2019
- Gazete
Basakşehir doludizgin
Lider Başakşehir, Konya’yı 50’de Mossoro ve 69’da Visca’nın aıtğtı gollerle mağlup etti. En yakın takipçisi Galatasaray’la 6 puanlık farkı koruyan Turuncu-Lacivertliler, şampiyonluk yolunda kritik bir zafere imza attı.
Lider Başakşehir fire vermedi… Turuncu- Lacivertliler, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf olan Başakşehir'de 18. dakikada Elia meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.
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