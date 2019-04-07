Drogba fırtınası

Cimbom'da 2013-2014 yıllarında 1.5 sezon forma giyen Fildişili efsane Drogba'ya Malatya maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nın konuğu oldu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim tarafından Fildişili efsaneye plaket verildi. Taraftarların bağrına bastığı Drogba, kendisine gösterilen ilgiye tribünlere 3'lü çektirerek karşılılk verdi.
- Spor
- 07.04.2019
- Gazete
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