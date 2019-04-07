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’ın eski yıldızı dün Stadı’nı salladı. Sarı-Kırmızılı taraftar da onu adeta bağrına bastı.

Drogba fırtınası
Cimbom'da 2013-2014 yıllarında 1.5 sezon forma giyen Fildişili efsane Drogba'ya maçı öncesi Stadı'nın konuğu oldu. Başkanı Mustafa Cengiz, 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim tarafından Fildişili efsaneye plaket verildi. Taraftarların bağrına bastığı Drogba, kendisine gösterilen ilgiye tribünlere 3'lü çektirerek karşılılk verdi.

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