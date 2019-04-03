Cimbom mahkemeye gitti!

Galatasaray'da yönetimin, mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemesine karşılık ilk hamle Denetleme Kurulu'ndan geldi. G.Saray Denetleme Kurulu, ibrasızlık kararı için 12.Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak tedbir kararı isteminde bulundu. Galatasaray yönetiminin de mali genel kurulla alakalı toplamda 20'ye yakın dava açılması bekleniyor.
- Spor
- 03.04.2019
- Gazete
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