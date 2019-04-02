Savaşmak karakterim

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'nin başına gelmesinden sonra ilk 11'deki yerini koruyan ve milli takıma seçilip forma giyme şansı da bulan Hasan Ali Kaldırım, "Disiplinli ve çalışkan bir yapım var. Bunun meyvelerini topluyorum. Savaşmak karakterimde var. Asla küsmem. Her türlü rekabeti göğüslerim" dedi. Ankaragücü ve Galatasaray maçlarına çok önemli olduğunu da vurgulayan Hasan Ali, "Kazanırsak rahatlarız. Avrupa şansımız da artar. Ama öncelikle bu iki maçı kazanmalıyız" dedi.
- Spor
- 02.04.2019
- Gazete
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