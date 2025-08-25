PODCAST CANLI YAYIN

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nda Kemal Kılıçdaroğlu fobisi! Gözler 15 Eylül'de! Delege seçimleri sil baştan mı olacak?

Ankara'nın gündemi CHP içi yaşanan kaosla meşgul. Önce şaibeli kurultay sonra CHP'li belediyelerde yaşanan skandallar partinin vahametini gözler önüne seriyor. CHP Genel Merkezi'nin bugünlerde en büyük korkusu 15 Eylül. Kurultay davasından çıkacak karar büyük merak konusu. Ancak Özel yönetimi, dava sonucunu beklemeden kongre takvimini açıkladı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere ise baskı yaparak ya da tasfiye ederek susturma çalışmalarına başladı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu şaibeli kurultay davasını kazanırsa Özel'in başlattığı kongre takvimine ne olacak? İşte merak edilenler...

Türk siyaseti CHP'deki şaibeli kurultay davasından çıkacak sonucu merakla bekliyor.

Geçtiğimiz ay, 'şaibeli kurultay' duruşmasının sonucunu bile açıklanmadan kongre takvimini ilan eden genel merkeze muhalif kanadın tepkisi sert olmuştu.

'Olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak yorumlanan bu hamlenin ardından 13 Ağustos'ta mahalle delege seçimleri başladı.

Genel merkez destekçileri ile muhalif kanat arasındaki söz düelloları, seçimlerin başlamasıyla birlikte birçok noktada arbedeye dönüştü. Samsun'dan Afyon'a, İzmit'ten Erzurum'a kadar birçok il ve ilçede kavga, küfürleşme, hile iddiaları ve gözaltı kararları, seçim sürecine damga vurdu.

SANDIĞA İLGİ DÜŞÜK

Edinilen bilgilere göre partililerin delege seçimlerine ilgisi de oldukça düşük seviyede kaldı. Seçimlerin genel merkezin ağır baskısı altında devam ettiğini savunan partili kaynaklar, mevcut ilgisizliğin en önemli gerekçesinin bu durum olduğunu vurguladı.

İBB soruşturması CHPnin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEditin Kılıçdaroğlu çekiliyor paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildiİBB soruşturması CHPnin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEditin Kılıçdaroğlu çekiliyor paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi

Buna ek olarak, Marmaris başta olmak üzere bazı ilçelerde yönetim kadrolarının antidemokratik tutumları da gerginliği artırdı.

15 Eylül'deki duruşmadan 'iptal' kararı çıkabileceğine yönelik güçlü beklentinin de seçim heyecanını sekteye uğrattığı bildirildi. Oy kullanması öngörülen partililerden en az yarısının sandığa gitmediği ve süreci uzaktan izlemeyi tercih ettiği aktarıldı.

PEKİ KARAR KILIÇDAROĞLU LEHİNE ÇIKARSA DELEGE SEÇİMLERİ NE OLUR?

'Şaibeli kurultay' duruşmasında olası bir mutlak butlan kararı çıkması ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geri dönmesi halinde, halihazırda devam eden kongreler takviminin akıbeti de merak konusu oldu.

CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçtiCHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçti

Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen partili kaynaklar, "Mahkemeden olası bir butlan kararı çıkması durumunda Özgür Bey'in bugüne kadar genel başkan sıfatıyla aldığı tüm kararlar ve attığı tüm imzalar geçersiz hale gelir" iddiasını savunuyor.

"TAKVİM SIFIRDAN BAŞLAR"

Söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde kongreler takviminin iptalinin ana gündem maddelerinden biri haline gelebileceğini savunan kaynaklar, "Böyle bir durumla karşı karşıya kalınırsa, Kemal Bey'in de yeniden göreve dönmesi halinde, hazırlıklar tamamlandıktan sonra kongreler süreci sıfırdan başlatılabilir. Kemal Bey de elbette partiyi bir an önce, en sağlıklı şekilde olağan kurultaya taşımak isteyecektir" değerlendirmesinde bulunuyor.

MUHALEFETTE MUHALEFET FOBİSİ
Konuyu köşesine taşıyan Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, CHP'nin il ve ilçe hatta mahalle delege seçimlerinde yaşanan gerginliğin sebebinin tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Bengin, CHP'nin genel başkan seçimlerinde mahalle seçimlerinden başlayan bir domino taşı gibi şekillendiğini ifade ederek, "Doğrudan önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun mevcut delegeler üzerinde hâlâ var olan etkisini, ağırlığını minimize etmek, hatta mümkünse hepten tasfiye etme hedefi söz konusu... Kılıçdaroğlu'nu destekleyebilecek tüm potansiyel grupları bile... Parti içi muhalefeti susturmak açıkcası… Dolayısıyla, mahalle delege seçimlerindeki kıran kırana süren mücadelenin nedeni de bu aslında" dedi.

ÖZEL VE İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NUN İZLERİNİ SİLMEYE ÇALIŞIYOR

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yeni oluşacak delege yapısını da kendisine yakın isimlerle dizayn etmek istediğini söyleyen Tunca Bengin, "Farklı görünen de gönderiliyor ya da istifa ediyor zaten... Niyet Kılıçdaroğlu izlerini de partiden silmek" diye yazdı.

15 EYLÜL GERGİNLİĞİ
CHP Genel Merkezi'nde 15 Eylül'de görülecek Kurultay davasının gerginliği olduğunu da söyleyen Tunca Bengin, "Olası bir dönüş kararı durumunda Kılıçdaroğlu'nun tavrını etkilemek amacıyla cepheyi tahkim edip partililerce baskı oluşturmak adına... Duruşma tarihi yaklaştığında ve karar beklentileri yükseldiğinde CHP'lilerdeki öfkeyi, tepkiyi tetiklemeye dönük manipülasyon ivmesinin daha da hızlanacağı belli… Kılıçdaroğlu'nun Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenlerine davet edilmemesi de bunun açık işareti gibi.." dedi.

