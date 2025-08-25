Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nda Kemal Kılıçdaroğlu fobisi! Gözler 15 Eylül'de! Delege seçimleri sil baştan mı olacak?

Geçtiğimiz ay, ' şaibeli kurultay ' duruşmasının sonucunu bile açıklanmadan kongre takvimini ilan eden genel merkeze muhalif kanadın tepkisi sert olmuştu.

Takvim Foto Arşiv

'Olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak yorumlanan bu hamlenin ardından 13 Ağustos'ta mahalle delege seçimleri başladı.

Genel merkez destekçileri ile muhalif kanat arasındaki söz düelloları, seçimlerin başlamasıyla birlikte birçok noktada arbedeye dönüştü. Samsun'dan Afyon'a, İzmit'ten Erzurum'a kadar birçok il ve ilçede kavga, küfürleşme, hile iddiaları ve gözaltı kararları, seçim sürecine damga vurdu.

SANDIĞA İLGİ DÜŞÜK



Edinilen bilgilere göre partililerin delege seçimlerine ilgisi de oldukça düşük seviyede kaldı. Seçimlerin genel merkezin ağır baskısı altında devam ettiğini savunan partili kaynaklar, mevcut ilgisizliğin en önemli gerekçesinin bu durum olduğunu vurguladı.