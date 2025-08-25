Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nda Kemal Kılıçdaroğlu fobisi! Gözler 15 Eylül'de! Delege seçimleri sil baştan mı olacak?

Türk siyaseti CHP'deki şaibeli kurultay davasından çıkacak sonucu merakla bekliyor.
Geçtiğimiz ay, 'şaibeli kurultay' duruşmasının sonucunu bile açıklanmadan kongre takvimini ilan eden genel merkeze muhalif kanadın tepkisi sert olmuştu.
'Olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak yorumlanan bu hamlenin ardından 13 Ağustos'ta mahalle delege seçimleri başladı.
Genel merkez destekçileri ile muhalif kanat arasındaki söz düelloları, seçimlerin başlamasıyla birlikte birçok noktada arbedeye dönüştü. Samsun'dan Afyon'a, İzmit'ten Erzurum'a kadar birçok il ve ilçede kavga, küfürleşme, hile iddiaları ve gözaltı kararları, seçim sürecine damga vurdu.
SANDIĞA İLGİ DÜŞÜK
Edinilen bilgilere göre partililerin delege seçimlerine ilgisi de oldukça düşük seviyede kaldı. Seçimlerin genel merkezin ağır baskısı altında devam ettiğini savunan partili kaynaklar, mevcut ilgisizliğin en önemli gerekçesinin bu durum olduğunu vurguladı.
Buna ek olarak, Marmaris başta olmak üzere bazı ilçelerde yönetim kadrolarının antidemokratik tutumları da gerginliği artırdı.
15 Eylül'deki duruşmadan 'iptal' kararı çıkabileceğine yönelik güçlü beklentinin de seçim heyecanını sekteye uğrattığı bildirildi. Oy kullanması öngörülen partililerden en az yarısının sandığa gitmediği ve süreci uzaktan izlemeyi tercih ettiği aktarıldı.
PEKİ KARAR KILIÇDAROĞLU LEHİNE ÇIKARSA DELEGE SEÇİMLERİ NE OLUR?
'Şaibeli kurultay' duruşmasında olası bir mutlak butlan kararı çıkması ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geri dönmesi halinde, halihazırda devam eden kongreler takviminin akıbeti de merak konusu oldu.