PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta terörsüz Türkiye mesajı: Son düzlükteyiz

Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Millet Bahçesi'nde tarihi bir konuşma yaptı. "Ahlat bu topraklarda mevcudiyetimizin simgesidir. Ahlat Türk milleti için Kızılelma'nın anahtarıdır." diyen Başkan Erdoğan terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Artık son düzlükte olunduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin, ne yaptığımızı bilerek, kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı.

TARİHİ MESAJLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin kutlandığı Türkiye'nin en büyük ikinci millet bahçesi unvanına sahip Çarho bölgesindeki Ahlat Millet Bahçesi'nde vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan: Ahlat Kızılema'nın anahtarıdır

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Malazgirt Zaferi'nin senei devriyesinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Malazgirt Zaferi tarihin en şanlı sayfalarından biridir. Bir yıllık aranın ardından bu ruh serinliğinde tekrar buluşturan Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Okçular Vakfı'mızın her bir ferdine tebriklerimi iletiyorum. Ahlatlı kardeşlerime Bitlisli vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Ahlat'ı vatan kılan cümle ecdadı cümle gazi ve şuhedayı rahmetle yad ediyorum. Bin yıllık mevcudiyetimizin en güçlü şahitleridir. Ahlat'ta ilim ferasetle buluşmuş, sanat ve zanaat edep ve ahlakla süslenmiştir. Aşkla imanla bu toprakların harcını karan tüm şehitlerimize rahmet niyaz ediyorum. Çoşkunuz için karşımda gördüğüm kardeşlik tablosu için sizlere teşekkür ediyorum.

AHLAT KIZILELMA'NIN ANAHTARIDIR
Ahlat bu topraklarda mevcudiyetimizin simgesidir. Ahlat Türk milleti için Kızılelma'nın anahtarıdır. Kim olduğumuzu anlatan beldelerden birisi de Ahlat'tır. Bir iman kültür ve medeniyet köprüsüdür. Malazgirt Zaferi'nden Çaldıran muharebesine bu vatan için bu aziz milletin istiklal ve istikbali için canlarıyla bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Tüm değerlerimizi yaşatmaya yüceltmeye devam edeceğiz.

Mazlumlara ümit dostlarımıza güven düşmanlarımıza korku veren birliğimizi koruyacağız. Tarih Türk Kürt ve Arap birlik ve beraberlik olacağız. Saflarımızı sıklaştıracağız. Tüm saldırıları beraberce püskürteceğiz. Kurulan tuzaklara düşmeyeceğiz. Hasımlarımızı rahatsız eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin şekilde kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Şehit ve gazilerimizin emanetlerini yere düşürmeden aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

ARTIK SON DÜZLÜKTEYİZ
Bu yolda çok ağır bedeller ödedik. Nice saldırılarla karşılaştık. Hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız. Sayın Devlet Bahçeli'nin direktifleriyle enstitünün kurulmasından duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum.

Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı

