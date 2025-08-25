CHP'li Aydın Milletvekili Tezcan'dan eş, dost ve akrabaya koltuk kıyağı!

CHP Genel Merkezi 'nin rant odaklı taleplerinden dolayı CHP 'den istifa edip AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu , Kuşadası Belediyesi'nin onayladığı imar planını iptal ettiği için iftiralara maruz kaldığını açıklamıştı. Çerçioğlu'nun istifa kararının arkasında "genel merkezin rant odaklı talepleri" olduğu ortaya çıkmıştı. Rant iddialarının arkasında ise CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP'li müteahhit ve mimarların olduğu ortaya çıkmıştı. Tezcan ve bazı müteahhitlerin 60 bin metrekarenin üzerindeki rant arazilerindeki imar dönüşümü için Kuşadası ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne baskı yaptığı öne sürüldü.

Bülent Tezcan (takvim foto arşiv)



EŞE DOSTA KIYAK



Eleştirelin odağındaki Tezcan'ın CHP'li Kuşadası Belediyesi'ni aile şirketine çevirdiği görüldü. Küçük kızı mimar Öykü Tezcan'ın belediyenin İmar Müdürlüğü'nde geçen seneden beri görev yaptığı öğrenildi.. Öykü Tezcan'ın iş bilmezliği nedeniyle herkesi mağdur ettiği bildirildi. Sabah'ta yer alan habere göre, ayrıca, Bülent Tezcan'ın büyük kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar'ın Kuşadası Belediyesi'nin Hukuk Bürosu ile kadrolu avukatları olmasına karşın belediyenin hukuki süreçlerini birkaç yıldır vekalet alarak takip ettikleri belirtildi. Belediyenin tüm işlerinin Tezcan'ın damadı ile kızına verilmesi "Kuşadası Belediyesi Bülent Tezcan'ın çiftliğine dönmüş" yorumlarına neden oldu.

Akraba kıyağında her geçen gün yeni bir detaya ulaşılırken edinilen bilgilere göre Tezcan'ın iki yeğeni Gökhan Tezcan ve eşi Bahar Tezcan'ın da belediye personeli olduğu belirlendi. Aynı zamanda Tezcan'ın avukat eşi Süheyla Demir Tezcan'ın CHP'li Çankaya Belediyesi'ne istisnai kadrodan özel kalem müdürü olarak 7 yıl önce işe yerleştirildiği ve belediyenin önünden geçmeden 2018'den beri maaş aldığı öne sürüldü. Eşinin sınavsız şekilde memur kadrosuna alınması, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

