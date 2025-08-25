Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık ediyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, " Filistin halkının ihtiyaç duyduğu bizim kolektif olarak devreye girmemiz" dedi.

Fidan şunları söyledi:

Bizler Filistin davasını korumalı bu davaya sahip çıkmalıyız. Bu İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizim varlık sebebimizdir

Filistin Devleti dünya genelinde adım adım tanınmalı

Filistin BM Genel Kurulu'na üye yapılmalı.

