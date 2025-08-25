PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "Filistin" çağrısı: Kolektif olarak devreye girmeliyiz | BM önerisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında "Filistin" çağrısı yaptı. "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu bizim kolektif olarak devreye girmemiz" diyen Bakan Fidan, "Filistin Devleti dünya genelinde adım adım tanınmalı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık ediyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, " Filistin halkının ihtiyaç duyduğu bizim kolektif olarak devreye girmemiz" dedi.

Fidan şunları söyledi:

Bizler Filistin davasını korumalı bu davaya sahip çıkmalıyız. Bu İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizim varlık sebebimizdir

Filistin Devleti dünya genelinde adım adım tanınmalı

Filistin BM Genel Kurulu'na üye yapılmalı.

Detaylar gelecek...

