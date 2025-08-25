Milyonlarca memurun maaş zammı için gözü bu toplantıda! Hakem kurulu üçüncü kez toplandı

Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti. 2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti. Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 zam talep edilmişti.

Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Elde edilecek kazanımlar milyonlarca kişiyi etkileyecek. Süreç sonunda memur ve emeklisinin 2026-2027 kazanımları belli olacak.

HANGİ KOLLARDA ANLAŞILDI? Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisinin ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal haklarını ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya çıkarılması kararı alındı.

Buna göre, Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda, kendilerine zorunlu olarak gezici görev verilen memurlardan, Ticaret Bakanlığında görev yapanlara da seyahat kartı verilmesi sağlandı, 112 acil çağrı merkezlerinde görevli personelin ek ödemesi 556 lira artırıldı.

Bu hizmet kolunda çalışanlara, bulundukları şehirlere göre 15, 10 ve 5 puan artırımlı ödenen adalet hizmetleri tazminatının, sözleşmeli personele de verilmesi sağlandı.

AKADEMİK PERSONELİN EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ 1853 LİRA ARTIRILDI

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu'nda, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya çıkarıldı. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği de 1853 lira artırıldı. Okul öncesi öğretmenlerine öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin fiilen yürütülmesi karşılığında haftada 1 saat ek ders ücreti ödenmesi sağlandı.

Kurs merkezlerinde görev yapan sözleşmeli personele de fazla çalışma ücreti ödenmesi sağlandı, okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapanların ek ders ücretlerinin sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 20 artırımlı ödenmesi kararı alındı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu'nda, sağlık personelinin nöbet ücretleri yüzde 10 oranında artırılırken, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarından zorunlu eğitimlerinde eğitici olarak görevlendirilenlerin döner sermaye ödemelerinde 30 güne kadar çalışılmış sayılması sağlandı.