Rodallega’da Çin engeli

Attığı gollerle Trabzonspor'u sırtlayan Rodallega ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri sıkıntılı geçiyor. Yönetim sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı yıldıza "Maaşını düşür, imzayı at" teklifini yapmıştı.
PAZARLIKLARDA ÇOK ZORLUYOR
Ancak Rodallega'nın menajerinin indirim önerisini kabul etmediği ve sorun çıkardığı belirtiliyor. Ayrıca Çin kulüplerinin tecrübeli futbolcuya olan yoğun ilgisi de Trabzonspor'u pazarlıklarda bir hayli zorluyor.
TAKIMDA KALMAK İSTİYOR AMA...
Kolombiyalı forvetin ise Trabzonspor'da kalmak istediği ancak yine de ailesiyle birlikte değerlendirmek için bir süre istediği öğrenildi. Rodellaga'nın geleceğinin ay sonuna kadar büyük oranda kesinleşmesi bekleniyor.
PAZARLIKLARDA ÇOK ZORLUYOR
Ancak Rodallega'nın menajerinin indirim önerisini kabul etmediği ve sorun çıkardığı belirtiliyor. Ayrıca Çin kulüplerinin tecrübeli futbolcuya olan yoğun ilgisi de Trabzonspor'u pazarlıklarda bir hayli zorluyor.
TAKIMDA KALMAK İSTİYOR AMA...
Kolombiyalı forvetin ise Trabzonspor'da kalmak istediği ancak yine de ailesiyle birlikte değerlendirmek için bir süre istediği öğrenildi. Rodellaga'nın geleceğinin ay sonuna kadar büyük oranda kesinleşmesi bekleniyor.
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