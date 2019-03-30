Bugünkü
Takvim

eğlenceye daldı uçağı kaçırdı

Fas basını, ’nın arkadaşlarıyla gece geç saatlere kadar eğlendiği için ’a 1 gün geç gittiğini yazdı...

Eğlenceye daldı uçağı kaçırdı
Fas Milli Takımı'yla Afrika Kupası elemelerinde mücadele eden, ardından da Arjantin ile oynanılan hazırlık maçında forma giyen Younes Belhanda ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı... Fas'ta yayın yapan LE7TV'ye göre yıldız futbolcu, Arjantin maçından sonra takım arkadaşlarıyla beraber gece eğlenmeye çıktı ve konakladığı otele gece yarısı döndü. Sabah saatlerinde uyanamadığı için İstanbul'a dönüş uçağını kaçıran Belhanda, federasyon yetkililerinden yardım istedi. Bu nedenle çarşamba günü İstanbul'da olması beklenen Faslı futbolcunun bir günlük rötarın ardından 'a gelebildiği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBelhanda eğlenceye daldı uçağı kaçırdı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri