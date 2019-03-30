Fas Milli Takımı'yla Afrika Kupası elemelerinde mücadele eden, ardından da Arjantin ile oynanılan hazırlık maçında forma giyen Younes Belhanda ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı... Fas'ta yayın yapan LE7TV'ye göre yıldız futbolcu, Arjantin maçından sonra takım arkadaşlarıyla beraber gece eğlenmeye çıktı ve milli takımın konakladığı otele gece yarısı döndü. Sabah saatlerinde uyanamadığı için İstanbul'a dönüş uçağını kaçıran Belhanda, federasyon yetkililerinden yardım istedi. Bu nedenle çarşamba günü İstanbul'da olması beklenen Faslı futbolcunun bir günlük rötarın ardından İstanbul'a gelebildiği belirtildi.
- Spor
- 30.03.2019
- Gazete
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