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Skrtel Parma’ya ‘evet’ dedi

’nin 1 yıllık sözleşme teklifini geri çeviren ve 2 yıllık kontratta ısrar eden , Serie A takımlarından Parma ile anlaşma sağladı.

Skrtel Parma’ya ‘evet’ dedi
Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Slovak stoper Martin Skrtel'in Serie A Ligi ekiplerinden Parma ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Tecrübeli stoper, kariyerine Serie A'da devam edecek. Fenerbahçe Skrtel'e yeni sözleşme teklifinde bulunmuş, ancak tecrübeli stoper bu teklifi geri çevirmişti. Fenerbahçe 1 yıllık teklifte bulunurken, Skrtel 2 yılda ısrar etmişti. Sarı-Lacivertli takımda mutsuz olan Skrtel'in Parma ile her konuda anlaşmaya vardığı sezon bitimiyle birlikte resmi imzayı atacağı ifade edildi.

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