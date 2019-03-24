Göster kendini Guti Beşiktaş Başkanı son 8 maçta daha fazla sorumluluk alacak olan Guti’yle özel bir görüşme yaptı. Fikret Orman, “Göster kendini Guti. Sana olan güveni mi boşa çıkarma” ifadesini kullandı.

Guti'yi motive etti. Son 8 maçta yetkileri artacak olan İspanyol hocayla bir görüşme yapan Fikret Orman, "Şenol hoca sezon sonunda takımdan ayrılacak. Benim kafamdaki ilk isim sensin. Bu nedenle son 8 maçta neler yapabileceğini görmek istiyorum. Bu maçlarda başarılı olduğunu görürsem yeni sezonda takımın başına geçme ihtimalin artar. Ancak önce kendini kanıtlamalısın. Top artık sende. Göster kendini Guti" dedi. Başkanın bu sözlerinden çok etkilenen İspanyol hocanın, "Beşiktaş'ta görev almak benim için bir onurdur. Bana böyle bir görev verdiğim için size teşekkür ediyorum. Güveninizi boşa çıkartmak istemiyorum. Şenol hocadan çok şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Bu sınavdan başarıyla çıkmayı çok istiyorum. Beşiktaş'ta görev almak ve bu takımı çalıştırmak benim için dünyaya bedel. Sizi mahcup etmemek için elimden ne geliyorsa onu yerine getireceğim" dediği öne sürüldü.