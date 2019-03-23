Fenerbahçe'de savunmaya yapacağı takviye için girişimlerine devam ediyor. Fenerbahçe stoper için rotasını İtalya'ya çevirdi. Kanarya gündemine Kolombiyalı stoper Cristian Zapata'yı aldı. İtalyan basını Zapata'nın Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın olduğunu açıkladı.



FENERBAHÇE'YE 'EVET' DEDİ!

Milannews24, sezon sonunda Milan'dan ayrılmak isteyen Kolombiyalı stoper Zapata için Fenerbahçe iddiasını gündeme getirdi. Haberde Martin Skrtel ile sözleşme uzatma pazarlığını sürdüren Fenerbahçe'nin Zapata'ya yıllık 2 milyon dolardan 2 senelik bir teklif önerdiği ve Kolombiyalı yıldızın bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.