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nlar yazdı: Zapata 'ye!

n basını sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 'ın Kolombiyalı stoperi Zapata’nın ’nin 2 yıllık teklifini kabul ettiğini yazdı.

İtalyan iddiası
Fenerbahçe'de savunmaya yapacağı takviye için girişimlerine devam ediyor. Fenerbahçe stoper için rotasını İtalya'ya çevirdi. Kanarya gündemine Kolombiyalı stoper Cristian Zapata'yı aldı. İtalyan basını Zapata'nın Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın olduğunu açıkladı.

FENERBAHÇE'YE 'EVET' DEDİ!
Milannews24, sezon sonunda Milan'dan ayrılmak isteyen Kolombiyalı stoper Zapata için Fenerbahçe iddiasını gündeme getirdi. Haberde Martin Skrtel ile sözleşme uzatma pazarlığını sürdüren Fenerbahçe'nin Zapata'ya yıllık 2 milyon dolardan 2 senelik bir teklif önerdiği ve Kolombiyalı yıldızın bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.

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