Şenol Güneş umut dağıttı... Gruptaki her maça kazanmak için çıkacaklarını söyleyen A Milli Takım Teknik Direktörü, "Biz önce kendimizi iyi görüyoruz. Herkesten üç puan almak istiyoruz. Arnavutluk'a saygı duyuyoruz. Yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Gruptan çıkmak istiyoruz, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Bu maça da, Fransa maçına da kazanmak için çıkacağız"dedi.
İLK 11 BELLİ DEĞİL
Ellerinde genç oyuncular olduğunu söyleyen Güneş, "İlk 11 daha belli değil. Her oyuncumun hazır olduğunu düşünüyorum"
dedi.
İLK 11 BELLİ DEĞİL
Ellerinde genç oyuncular olduğunu söyleyen Güneş, "İlk 11 daha belli değil. Her oyuncumun hazır olduğunu düşünüyorum"
dedi.
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