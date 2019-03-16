Fener korku filmi gibi maçtan 3 puan çıkardı... Sahasında Sivasspor'u 2-1 yenen Sarı-Lacivertliler çok önemli bir galibiyete imza attı. Maçın ilk yarısından pozisyon ve gol çıkmadı. 57. dakikada Fener ilk kez gole yaklaştı. Soldado kaleciden sıyrıldı ama açısı daraldı. Ardından Moses ve Ayew sonuç alamadı.
EMRE'DEN HARİKA ASİST
61. dakikada Douglas'ın boş pozisyonda şutu Sadık'tan döndü. 69. dakikada Papp'ın kafa vuruşu üstten auta gitti. 73. dakikada Emre Kılınç'ın mükemmel pasında Özer golü attı: 0-1.
SOLDADO HEMEN YANITLADI
1 dakikada sonra Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Savunmadan seken topu önünde bulan Roberto Soldado skoru 1-1 yaptı. 80. dakikada Ayew'in şutunda Tolgahan gole izin vermedi.
SON ANLAR NEFESLERİ KESTİ
86'da Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici sağ çaprazdan sert ve düzgün vurdu: 2-1. 90+5'te Moses inanılmaz bir gol kaçırdı. Ardından Sivas, Hakan'la çok önemli bir fırsatı kullanamadı ve maç 2-1 bitti.
EMRE'DEN HARİKA ASİST
61. dakikada Douglas'ın boş pozisyonda şutu Sadık'tan döndü. 69. dakikada Papp'ın kafa vuruşu üstten auta gitti. 73. dakikada Emre Kılınç'ın mükemmel pasında Özer golü attı: 0-1.
SOLDADO HEMEN YANITLADI
1 dakikada sonra Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Savunmadan seken topu önünde bulan Roberto Soldado skoru 1-1 yaptı. 80. dakikada Ayew'in şutunda Tolgahan gole izin vermedi.
SON ANLAR NEFESLERİ KESTİ
86'da Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici sağ çaprazdan sert ve düzgün vurdu: 2-1. 90+5'te Moses inanılmaz bir gol kaçırdı. Ardından Sivas, Hakan'la çok önemli bir fırsatı kullanamadı ve maç 2-1 bitti.
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