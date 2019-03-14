Bugünkü
Takvim

1 sezon daha ’ta

’ın Kanadalı yıldızı sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor. böylece u ayında bırakacak.

Atiba 1 sezon daha Beşiktaş’ta
Beşiktaş'ta Atiba'nın 1 sezon daha oynadıktan sonra jübile yapmayı planladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan 'nın 1 yıllık sözleşme imzalayıp ayında futbolu bırakacağı belirlendi.



YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
Yönetimi ile bir görüşme yapan Kanadalı futbolcunun el sıkıştığı ve ortada bir pürüz bulunmadığı ortaya çıktı. Atiba'nın performansından memnun olan yönetim de anlaşmaya onay verdi. Tarafların ön protokol imzalayacağı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAtiba 1 sezon daha Beşiktaş’ta
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri