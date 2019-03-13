Aslan korku tüneline giriyor!

son 9 haftaya lider'in 8 puan gerisinde girenşampiyonluğa olan inancını sürdürüyor... Sarı-Kırmızılılar hedefe ulaşmak için kalan 9 maçı da kazanmaya odaklanmış durumda. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın zorlu fikstürü ve sezonun ilk yarısındaki son 9 haftalık performansı büyük tedirginlik yaratıyor.ilk yarıdamaçıyla başlayan süreçte 9 haftada sadece 2 galibiyet alırken, 2 yenilgi ve 5 beraberlik yaşamıştı. Ortaya çıkan bu kötü tablo,'le aradaki puan farkının da temellerini atmıştı.zorlu deplasman maçları da şimdiden canları sıkıyor. Özellikleönünde verilecek sınavlar şampiyonluk yarışında'ın kaderini direkt olarak etkileyecek.hedefi koyan Sarı-Kırmızılılar'da tümcamia tek yürek, tekbilek olmuş durumda.