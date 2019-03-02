Bugünkü
Takvim

VAR’dan memnun değiller

MHK Danışmanı Uilenberg, VAR protokolüyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

VAR’dan memnun değiller
Futbol Federasyonu Merkez Hakem Danışmanlığına geri dönen Jaap Uilenberg'den önemli açıklamalar.

PROTOKOLDEN RAHATSIZ
Uilenberg, Uluslararası Birliği Kurulu Direktörü David Elleray, Türkiye'de VAR'ın uygulanma şeklinden çok da memnun değil. Bu protokolden biraz farklı bir yönde gidildiğini, protokole çok fazla uyulmadığını düşünüyor" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriVAR’dan memnun değiller
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri