VAR’dan memnun değiller

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanlığına geri dönen Jaap Uilenberg'den önemli açıklamalar.
PROTOKOLDEN RAHATSIZ
Uilenberg, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu Direktörü David Elleray, Türkiye'de VAR'ın uygulanma şeklinden çok da memnun değil. Bu protokolden biraz farklı bir yönde gidildiğini, protokole çok fazla uyulmadığını düşünüyor" dedi.
PROTOKOLDEN RAHATSIZ
Uilenberg, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu Direktörü David Elleray, Türkiye'de VAR'ın uygulanma şeklinden çok da memnun değil. Bu protokolden biraz farklı bir yönde gidildiğini, protokole çok fazla uyulmadığını düşünüyor" dedi.
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