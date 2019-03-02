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80 milyonluk karavana! tarihinin en kısır dönemini yaşıyor...

, , , , ve Valbuena’dan oluşan ’nin forvet hattının yıllık maliyeti 18 milyon (Yaklaşık 80 milyon TL). Buna karşın F.Bahçe 23 maçta sadece 26 gol attı. Tarihinin en kısır sezonunu yaşadı. Üstelik bu 26 golün sadece 12’si forvetlerden geldi.

80 milyonluk karavana
Geçtiğimiz sezon ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe, ligin en çok gol atan takımıydı. Sezon başında da yatırımın büyük bölümü forvet hattına yapıldı. Ama buna karşın Fenerbahçe gol yollarında tarihinin en kısır sezonunu yaşadı ve yaşıyor. Şimdiye kadar oynanan 24 lig maçında sadece 26 gol atabildiler.



SLİMANİ+SOLDADO= 2 GOL
Bu 26 golün sadece 12'si forvet hattındaki oyunculardan geldi. Forvet oyuncularının toplam maliyeti ise dudak uçuklatıyor. Forvetlerin yıllık maliyeti toplam 18 milyon Euro. Bu da yaklaşık 80 milyon TL ediyor.



EN GOLCÜ İSİM AYEW OLDU...
Yıllık maliyeti 4.5 milyon Euro alan Slimani'nin attığı gol sayısı 1... 3.5 milyon Euro alan Soldado'nun da gol sayısı yine 1. Forvetlere baktığımızda en golcü isim 5 golle kiralık forma giyen Ayew oldu.



G.SARAY'DAN 20 GOL AZ ATTILAR
F.Bahçe 26 gol atarken, ezeli rakibi G.Saray'ın gol sayısı 46 oldu. Yeni sezonda , Valbuena ve Soltado'nun takımda kalması bekleniyor. Ayew belirsiz. Slimani gidecek. Frey'in satılması bekleniyor.

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