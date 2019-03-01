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’da yasak kalktı

spor, Sosa, , Novak ve Burak için 5 milyon ’luk ödeme yaptı. Böylece yasağını da kaldırdı.

Trabzon’da yasak kalktı
Trabzonspor, Sosa ve Kucka'nın bonservisi için Milan'a, Novak için Midtylland'a ve Burak Yılmaz için Beijing Guaon'a toplamda 5 milyon Euro'luk ödeme yaptı. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, Mart ayı içerisinde 100 Milyon TL'lik bir ödeme daha yapılacağını söyledi. Doğan, "Takımdaki oyuncu maliyetini yarı yarıya indirmek de çok kritikti. Gelmesi muhtemel yeni yasakların önünü kapadık ve transfer yasağı kalktı" diye konuştu.




spor, Arjantinli yıldız Sosa'yı Milan'dan 3.4 milyon 'ya almıştı.

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