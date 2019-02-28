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tekvandoya heyecan getirecek

Tazegül tekvandoya heyecan getirecek
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı , 'ün antrenörlüğüne gelmesi için "Servet tecrübesiyle ülkemizin tekvandosuna yeni bir dinamizm, heyecan katacak." dedi. Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Tazegül ise tecrübelerini gençlere aktaracağını söyledi.

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