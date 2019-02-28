Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Servet Tazegül'ün Erkek Milli Takım antrenörlüğüne gelmesi için "Servet tecrübesiyle ülkemizin tekvandosuna yeni bir dinamizm, heyecan katacak." dedi. Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Tazegül ise tecrübelerini gençlere aktaracağını söyledi.
- Spor
- 28.02.2019
- Gazete
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